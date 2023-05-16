حصل النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي، على هدية غير متوقعة من جمهور نادي إيفرتون للاحتفال برقمه القياسي الجديد في الدوري الإنجليزي.

وأحرز المهاجم البالغ 22 عاما هدفه السادس والثلاثين في البريميرليغ هذا الموسم، ليواصل الإضافة على رقمه الخاص بأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

وتفوق هالاند على الرقم القياسي للمصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 32 هدفا في 38 مباراة من الدوري الإنجليزي، ويبدو أن جمهور إيفرتون قرر مكافأته على ذلك، بالنظر إلى العداوة بين قطبي مدينة ليفربول.

وعقب صافرة نهاية المباراة التي جمعت بين إيفرتون ومانشستر سيتي الأحد الماضي ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، قرر جمهور “التوفيز” الاحتفال بموسم هالاند الاستثنائي من خلال تقديم هدية تذكارية له.

وأقدم جمهور إيفرتون على تقديم حذاء إلى هالاند، مكتوب عليه: “إرلينغ هالاند، الهداف القياسي في الدوري الإنجليزي، من جماهير إيفرتون”، فيما رد هالاند التحية إلى جمهور إيفرتون، حيث شارك صورة الهدية عبر حسابه على تطبيق “إنستغرام”، إلى جانب تعليق بسيط يشكرهم فيه عليها.