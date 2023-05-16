أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 11206 نقاط (- 24 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية، بأكثر من 2 % عند 32.40 ريال.

وأنهت أسهم دار الأركان، وبن داود، ومرافق، ورعاية، والحفر العربية، وشاكر، والتموين، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وأغلق سهم جرير، عند 164.20 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وهبط سهم ذيب، بنسبة 2 %، عند 74.10 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للشركة للربع الأول 2023.

في المقابل، صعد سهما أسترا الصناعية والدوائية، بنسبة 10 %، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول 2023.

وواصل سهم السعودي الألماني، ارتفاعه بنسبة 10 % وللجلسة الثانية على التوالي، ليغلق عند 50.50 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 5 سنوات، وسط تداولات بلغت نحو 2.4 مليون سهم.