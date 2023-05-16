أعادت دراسة اكتشاف أحد أكثر الحالات الفردية والغريبة لإصابات الدماغ في التاريخ: حالة المريض M، الذي أصيب برصاصة في رأسه عام 1938 أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.

واستيقظ وهو يرى العالم إلى الوراء، حيث يبدو أن الأشخاص والأشياء للمريض M قادمة من الجانب الآخر إلى حيث كانت في الواقع، وهو أمر امتد إلى سمعه وحاسة اللمس أيضا.

ويمكن أن يظهر العالم مقلوبا للمريض M، وكذلك للخلف: سيشعر بالارتباك من قبل الرجال الذين يعملون رأسا على عقب على السقالات على سبيل المثال.

وكان المريض M أيضا قادرا على قراءة الوقت على ساعة اليد من أي زاوية. إنها مجموعة غريبة حقا من الأعراض، لكن كانت هناك أعراض أخرى أيضا. تضمنت رؤية الألوان غير ملتصقة بأشيائها، وتظهر الأشياء في ثلاث نسخ، وعمى الألوان.

ومع ذلك، تم الإبلاغ عن أن المريض M تعامل مع كل هذا بهدوء تام.