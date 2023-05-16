تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على الطائي بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الـ27 لبطولة دوري المحترفين السعودي.

وسجل رونالدو أول أهداف المباراة في الدقيقة 52 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة عبد المجيد الصليهم زميله داخل منطقة الجزاء.

وتمكن من تعزيز التقدم للنصر اللاعب أندرسون تاليسكا في الدقيقة 80 .

هدددددف!⚽

د52' الهدف الأول لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو

الطائي 0 × 1 النصر#الطائي_النصر | #SSC pic.twitter.com/6y8PQzZ7Ud — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023