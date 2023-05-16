تعادل فريق نادي الهلال أمام الاتحاد بهدفين لكلا منهما في إطار الجولة 27 من دوري روشن وتقدم إيغور كورونادو بالهدف الأول للإتحاد في المباراة بالدقيقة التاسعة وأضاف أحمد بامسعود بالدقيقة 30 الهدف الثاني للاتحاد.

وقبل انتهاء الشوط الأول قلص الهلال النتيجة بتصويبة من مصعب الجوير خادعت الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

وأدرك الهلال التعادل في الدقيقة 94 عن طريق ميشيل بهدف تجاوز خط المرمى قبل أن يخرج الكرة مرة أخرى المدافع أحمد حجازي.

وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 63 بعد التعادل، بينما حل الهلال رابعًا برصيد 50 نقطة.

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