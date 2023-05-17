ظهر رئيس النصر عبدالله العمراني خلال مقطع فيديو بعد انتهاء مباراة الهلال والاتحاد، يشير بيده على تعادل الفريقين .

وانتهت مباراة الاتحاد ونظيره الهلال، بالتعادل الإيجابي 2-2، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن.

وبهذه النتيجة، قدم الهلال خدمة كبيرة للنصر، ومنحه أملا في مواصلة المنافسة على لقب الدوري، بعد أن أفقد الاتحاد نقطين في صراع الصدارة، مما أتاح للنصر الذي حقق الفوز على الطائي بثنائية، فرصة تضييق الفارق، حيث رفع الاتحاد رصيده إلى 63 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن النصر الذي رفع رصيده إلى 60 نقطة، فيما وصل الهلال إلى النقطة 50 في المركز الرابع.