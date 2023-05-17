أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 11278 نقطة (+ 72 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال.

وارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 4 % عند 37 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم.

وأنهت أسهم كيان السعودي، وجبل عمر، وبنك الرياض، والعربي الوطني، والتصنيع الوطنية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وصعد سهم الحسن شاكر، بنسبة 10 % عند 26.25 ريال، عقب الإعلان عن ارتفاع أرباح الربع الأول 2023 إلى 28.8 مليون ريال وبنسبة 95 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وارتفع سهما مجموعة صافولا، والتعاونية، بنسبة 5 % عند 35.65 ريال و117.40 ريال.

في المقابل، أغلق سهم أرامكو السعودية، عند 32.10 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين، بواقع 0.30 ريال للسهم عن الربع الأول 2023.

وهبط سهم التموين، بنسبة 7 %، عند 88 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليون سهم، وكانت الشركة قد أعلنت عن أرباح للربع الأول دون توقعات السوق.