أشاد الإعلامي سعود الصرامي بمواقف نجم الهلال علي البليهي، بعد لقاء الهلال والاتحاد أمس الثلاثاء في الجولة 27 من دوري روشن.

وقال الصرامي: “البليهي هو المنتصر اليوم، اللاعب هذا مرجلة عنده ميسي الأرجنتيني مثل أميسي لاعب القادسية ما عنده قضية”.

وتابع: “طلع بعد ما فاز بالكأس قال أنا اللي بحدد من يفوز بالدوري، وفعلا في لاعيبة تحس انهم رجال لا يخافون”.

وسقط الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي أمس الثلاثاء، أمام نظيره الهلال، بهدفين لمثلهما، لتأتي كتأكيد على تصريحات علي البليهي، عقب الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، التي قال فيها أن الهلال هو من سيحدد بطل دوري المحترفين هذا الموسم.