حذر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، لاعبي الاتحاد من السقوط أمام الباطن، خاصة بعد التعادل أمام الهلال، وعودة النصر للمنافسة بقوة على الصدارة خلال المراحل الحاسمة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب جستنيه: “بالأمس عبرنا عن كل شيء شاهدناه وشاهده الجميع، واليوم صفحة جديدة مع بكرا، والأمل مازال قائمًا وموجود، ولعلها خيرة ورب ضارة نافعة”.

وتابع الإعلامي الاتحادي رسالته، قائلًا: “على كل الاتحادين أن ينسوا اللي فات المهم والأهم المباراة المقبلة أمام الباطن حتى وأن كانت على ملعب الاتحاد وبين جماهيره، فالباطن بين الحياة والموت ناهيكم أن مستوى لاعبيه تحسن كثيرًا، ولهذا الاتحاد أمامه مباراة صعبة جدًا ومفصلية، فوزه معناه تحقيقه بطولة الدوري بنسبة كبيرة، وخسارته قد يدفع ثمنها غاليًا، والله المستعان”.

سقط الاتحاد في فخ التعادل أمام الهلال، بهدفين لكل فريق، أمس الثلاثاء، على ملعب الملز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “روشن” موسم 2022-2023.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الاتحاد نظيره الباطن، في التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين “روشن” موسم 2022-2023.