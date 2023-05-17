توقع خبراء بمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن العالم سيشهد درجات حرارة قياسية جديدة في السنوات الخمس المقبلة.

ورجح الخبراء أن ترتفع بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق المستويات بحلول 2027، وأن يكون هناك هطول أقل للأمطار هذا العام في منطقة الأمازون وأميركا الوسطى وأستراليا وإندونيسيا.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان العالم يمر بمرحلة ما يعرف باسم “النينيا”، والتي كان لها تأثير أخف على ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.

وأكد العلماء أنه مع انتهاء ظاهرة “النينيا” وتطور ظاهرة “النينو” الجديدة، فإن هناك احتمالا بأن تكون واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة هي الأكثر سخونة على الإطلاق.

وأضافوا أن ذلك سيكون له تداعيات بعيدة المدى على الصحة والأمن الغذائي وإدارة المياه والبيئة، مشددين على ضرورة الاستعداد لذلك.