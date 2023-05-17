قال الخبير القانوني أحمد الشيخي، إن طلب التحكيم المعجل الذي طلبه النصر ليس قانوني إذا لم تؤخذ فيه آراء جميع الأطراف.

ولفت إلى أن نادي النصر رفع القضية ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الهلال، مضيفا أن الاتحاد طرف في هذه القضية وعليه أن يدافع عن قراره الذي أصدره بشأن كنو سواء بمذكرات أو حضور جلسة الاستماع، وفقا لما ذكره في برنامج “برا 18” المذاع على قناة SSC.

وأشار إلى أن طلب التحكيم المعجل سيكون فيه المدد التي تمنح للأطراف للرد ستكون قصيرة، وإصدار الحكم قد يكون مختصر دون توضيح أسباب ليتم حسم القضية بشكل عادل.