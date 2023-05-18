تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫06608 مقابل الريال الواحد 0٫24594

الدولار: 3٫75047 مقابل الريال الواحد 0٫26663

درهم إماراتي: 1٫02137 مقابل الريال الواحد 0٫97907

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73825

دينار أردني:5٫28615 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي:12٫21409 مقابل الريال الواحد 0٫08187

دينار بحريني: 9٫94920 مقابل الريال الواحد 0٫10052

الريال القطري: 1٫03007 مقابل الريال الواحد 0٫97081

الدرهم المغربي:0٫37086 مقابل الريال الواحد 2٫69904

الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫24013