أكد لاعب نادي الاتحاد السابق، محمد نور، أن جماهير الاتحاد تعرضت لمضايقات في ملعب الملز.

وقال محمد نور، عبر برنامج “ملعب SBC”: “ما هذا التعامل من أمن ملعب الملز؟ حتى الطفل تسحبون الشال منه؟ ولماذا هذا التعامل ضد الاتحاد فقط؟ بعدين ليش الهلالية يفرحون بالتعادل، هل وصل بهم الحال لهذا الحال”.

وأعرب محمد نور عن استهجانه لما حدث، مضيفًا: “لماذا لم يحدث هذا الشحن في نصف نهائي كأس الملك في جدة عندما تقابل الفريقين”.

وكان التعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، قد حسم مواجهة الهلال وضيفه الاتحاد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على “استاد الأمير فيصل بن فهد” بالرياض، ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن موسم 2023.