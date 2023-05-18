روى الكاتب أحمد العرفج قصة الأغنية التي غناها رابح صقر في نادي ⁧‫الهلال‬⁩ وكتب كلماتها معالي المستشار تركي آل الشيخ .

وقال العرفج، خلال لقائه على على برنامج يا هلا المُذاع على روتانا خليجية:” كان بيني وبين سمو الأمير الوليد بن طلال مراسلات قال بها أن الهلال ما خسر في نهائي آسيا.. الهلال ما فاز لكّنه ما خسر؛ لأن كلمة خسارة لا تليق بالهلال.

وأضاف:” أنه بعد ذلك بـ 48 ساعة فاز الهلال بكأس الملك”، لافتًا أن مباريات الهلال والوحدة من أجمل مباريات الدوري فهي مباراة وفت بكل وعودها بدون مبالغة .

وتابع:” الهلال مثل أسهم الراجحي كل سنة يعطيك أرباح يا سهم إضافي، ولا يمكن أن يطلع الهلال بدون أي بطولات .”

وأفاد بأنه فريق أدمن البطولات والفوز والابداع مؤكدًا أن الهلال والمنصات توأمان لا يفصلهما أقوى دكتور .

وواصل حديثه :”أن قصة الأغنية التي خسرها الهلال كانت

في 2016 عندما كان يبغى يلعب في آسيا ولكنه خسر فخسرها، وعندما فاز في ٢٠٢١ بالبطولة طلعوا الأغنية.

واختتم نقلا عن رابح صقر:” أنه نصراوي وينبذ التعصب، نصراوي وغنى لجميع الأندية”، لافتًا أن تغريداته أثبتت أنه رجل يمسك العصا من النصف وأن أغنيته للهلال جاءت لأنه مثل الوطن في آسيا.