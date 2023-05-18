أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 11344 نقطة (+ 67 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 6.7 مليار ريال.

وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 32.40 ريال، وأغلق سهم الأهلي السعودي، عند 38 ريالا (+ 3 %).

وأنهت أسهم تكافل الراجحي، وتوبي، وبن داود، واللجين، والدوائية، ومجموعة صافولا، وأسمنت الشرقية، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و6%.

وتصدر سهم التعاونية، ارتفاعات اليوم بنسبة 8 % عند 126.20 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

في المقابل، تراجعت أسهم أسمنت الجنوبية، والسيف غاليري، وسناد القابضة، بنسب تراوح بين 1 و2 %، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول 2023.

وهبط سهم جبل عمر، بنسبة 3 % عند 23.62 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 11 مليون سهم.