تبدأ جامعة أم القرى اعتباراً من يوم الأحد القادم غرة شهر ذي العقدة وحتى يوم الخميس الموافق 12 / 11 / 1444 هـ إلكترونياً عبر بوابة القبول الموحد فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة أم القرى لعام 1445 هـ في درجة البكالوريوس للطلبة السعوديين وأبناء المواطنات السعوديات وأمهات المواطنين السعوديين وفقاً لعدد من الضوابط والشروط تتضمن , أن تكون الجامعة أو الكلية المحول منها معترفاً بها في وزارة التعليم، أو من مؤسسة تعليمية مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة إذا كانت خارج المملكة ، وألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية ، وكذلك لا يتم تحويل الطالب من خارج الجامعة، إلا بعد اجتيازه للاختبارات والمقابلات التي تشترطها بعض التخصصات والتي تم إقرارها واعتمادها من مجلس الجامعة ، وأن يكون التخصص المحول إليه الطالب امتداداً لتخصصه في الجامعة المحول منها ، إلى جانب أن يكون الطالب قد أنهى دراسة فصل دراسي واحد على الأقل، ولا يشمل ذلك فصول التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة .

كما تتضمن الضوابط أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة بجامعته عند تقديم الطلب، ويدخل في ذلك الطالب المعتذر والمؤجل ، وألا يكون قد مضى على دراسته في الجامعة المحول منها أكثر من عامين دراسيين ، وأن يدرس الطالب المحول ما لا يقل عن (60%) من المقررات في جامعة أم القرى ، علاوة على أن يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل بطلب معادلة المقررات الدراسية خلال فصل دراسي واحد من قبول تحويله بالجامعة ، وأن يحقق الطالب عند تقديم طلب التحويل النسبة الموزونة للقبول في البرنامج المحول إليه، وفق معايير القبول للطلبة المستجدين لنفس السنة الدراسية ، بالإضافة إلى أنه لا يسمح للطالب بتغيير تخصصه الذي قبل عليه.

وأفادت الجامعة أن المستندات المطلوبة والتي سيتم إرفاقها عند تقديم الطلب إلكترونياً في ملف بصيغة PDF تتمثل في إحضار إفادة انتظام من الجامعة أو شهادة تعريف (مختومة) ، وإحضار السجل الأكاديمي الرسمي (كشف الدرجات – مختوم) ، وكذلك توصيف المقررات (مفردات المواد) وهو: شرح تفصيلي لمحتوى المقررات المراد معادلتها ، وأيضا إحضار صورة من إثبات الهوية (بطاقة الهوية الوطنية – كرت عائلة) ، وصورة من الشهادة الثانوية بالإضافة إلى إحضار إفادة بالمكافآت المستلمة من الجامعة المحول منها.