أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر وظائف صحية وهندسية وتقنية وإدارية شاغرة من خلال برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية في المدينة الطبية الأكاديمية التابعة للجامعة (AMC – IAU) للسعوديين والسعوديات فقط .‬

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف أن التقديم سيستمر لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 01/11/1444هـ الموافق 21 / 05 / 2023 م، حتى يوم السبت بتاريخ 14 / 11 / 1444هـ الموافق 2023/6/03 الساعة 2:30 مساءً عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من هنـــــــــــــــــــــــا .

وبين أن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودياً أو سعودية الجنسية والحصول على الحد الأدنى للمؤهلات وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة والحصول على التصنيف المهني للوظائف الصحية واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والفحص الطبي لجميع الوظائف ورابط التقديم هو : من هنــــــــــــــــــــــــــــــا .