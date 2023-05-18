وصل إلى جدة اليوم، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه، ملك مملكة البحرين، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال جلالته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل.