دشن مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، خدمات إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

وشملت الخدمات إصدار ترخيص سلامة، ونقل ملكية ترخيص سلامة، وتعديل ترخيص سلامة، وخدمة إلغاء الترخيص، وإصدار شهادة أدوات السلامة، وتعديل بيانات ملف المنشأة، وإصدار التقارير الفنية، واعتماد شركات و مؤسسات السلامة، واعتماد المكاتب الهندسية الاستشارية.

ويأتي تدشين إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية، لمواكبة التطور في تعاملات الدفاع المدني وتحقيق المستهدفات بالتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز البيئة التنافسية في القطاع الخاص.