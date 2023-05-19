كشفت مصدر عن تقديم إدارة نادي النصر رسميًّا، طلب استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية كاس على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشأن قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن إدارة النصر ستطالب كاس بأهمية إدخال التسجيلات الصوتية على عبد الرزاق حمد الله التي توضح تفاوضه مع إدارة الاتحاد أثناء سريان عقده مع النصر وهو ما لم يأخذ به “فيفا” في قراره أكتوبر الماضي، على أن يتم تحديد قائمة المحكمين بعدها للبت في القضية والتي قد تطول إلى أشهر عدة.

وفي وقت سابق، طالب اللاعب المغربي إدارة النصر بمنحه مبلغ 8.8 مليون يورو، جراء فسخ عقده لسبب غير مشروع، بينما طالبت الإدارة النصراوية اللاعب بمبلغ 9.5 مليون يورو بعد توصيات الفريق القانوني بتخفيض الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو، لكنها رفضت مطالب الطرفين وأقرت بالمستحقات المتأخرة.