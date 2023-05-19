أظهر مقطع فيديو امرأة تتحدث عن افتتاح صالون نسائي يعمل به متخصون من الرجال بالرياض.

وتخصص الشباب في أعمال قص الشعر والعناية بالبشرة ، كما أنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ، ويعد أول صالون نسائي بالمملكة.

الصالون له فروع عديدة في باريس ودبي ، كما تم افتتاح فرع في المملكة ، ويقدم كل مايخص الشعر للرجال والنساء.