أظهر مقطع فيديو امرأة تتحدث عن افتتاح صالون نسائي يعمل به متخصون من الرجال بالرياض.
وتخصص الشباب في أعمال قص الشعر والعناية بالبشرة ، كما أنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ، ويعد أول صالون نسائي بالمملكة.
الصالون له فروع عديدة في باريس ودبي ، كما تم افتتاح فرع في المملكة ، ويقدم كل مايخص الشعر للرجال والنساء.
توني أركز يعني الحلاقين رجال ونساء لجميع الزبائن من رجال ونساء جيد دامهم رجال ونساء الحلاقين هذا من باب المساواه بين الرجل والمرأة لا فرق بين الرجل والمرأة اخيراً نبي نصير مثل بقية دول العالم ناقصنا الكثير
ماراح يجي هالصالون إلا النساء الأجنبيات هن والرجال السعوديين مادامه صالون مختلط الزبائن رجال ونساء والحلاقين رجال