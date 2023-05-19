كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد لملاحقة كل مروجي ومهربي السموم، وحماية المجتمع السعودي وشبابه من خطر هذه الآفة.

وأوضحت المديرية في مقطع فيديو عبر تويتر: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان؛ لترويجه 26 كجم من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر،و تم القبض على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه 15.350 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وكذلك القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم مادة الشبو.

وتابعت: كما تم القب على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وكذلك القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، كما تم القبض على مواطنين بمنطقة القصيم؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر.

وأشارت المديرية إلى القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمنطقة نجران؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.