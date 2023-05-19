تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫03961 مقابل الريال الواحد 0٫24752

الدولار: 3٫74993 مقابل الريال الواحد 0٫26666

درهم إماراتي: 1٫02128 مقابل الريال الواحد 0٫97913

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75856

دينار أردني:5٫28615 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي:12٫21409 مقابل الريال الواحد 0٫08187

دينار بحريني: 9٫94920 مقابل الريال الواحد 0٫10052

الريال القطري: 1٫03006 مقابل الريال الواحد 0٫97078

الدرهم المغربي:0٫37086 مقابل الريال الواحد 2٫69904

الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23844