أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، لحظة استقبال شاب لوالدته في المطار بفرحة هستيرية.

وبين الفيديو الشاب وهو يصيح من شدة الفرح، بعدما شاهد والدته، وتوجه ناحيتها وهو يردد ” اشتقتلك “، ونام على الأرض أسفل قدميها، فيما قام صديقه بسحبه من قدمه، وضحكت والدته وبدا على ملامحها الدهشة من ردة فعل ابنها.

وبينت اللقطات التالية من الفيديو الشاب وهو يقف ويحضن أمه ويقبلها، قائلا: ” 7 أيام، تغيرتي، محلوة”. في إشارة إلى أن والدته سافرت لمدة أسبوع.

وأثار الفيديو إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر آخرون أن ردة فعل الابن مبالغ فيها والهدف التصوير وحصد المشاهدات.