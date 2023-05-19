سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، متجهة إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية تجنب الولايات المتحدة لسيناريو التخلف عن سداد الديون.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.70% إلى 76.40 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ازدادت قيمة العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم شهر يونيو، بنسبة 0.65% إلى 72.32 دولار للبرميل.