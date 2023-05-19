الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة19 مايو

تعيش وتشوف

منذ 35 دقيقة
0
1128
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة

    المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة

    منذ 30 دقيقة
    0
    1242

    تعيش وتشوف

    منذ 35 دقيقة
    0
    1128
    أسعار النفط ترتفع وخام برنت يسجل 76.40 دولار للبرميل

    أسعار النفط ترتفع وخام برنت يسجل 76.40 دولار للبرميل

    منذ 39 دقيقة
    1
    1219
    البيئة والزراعة توفر وظائف شاغرة في مجال الطب البيطري

    البيئة والزراعة توفر وظائف شاغرة في مجال الطب البيطري

    منذ 50 دقيقة
    0
    1219

    جاء يكحلها عماها

    منذ 54 دقيقة
    0
    1136