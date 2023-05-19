تمكن فريق الهلال من التغلب على نظيره ضمك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وشهد الشوط الأول تعادل الفريقين سلبيا دون أي أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم الهلال بهدف في الدقيقة 73.

وأحرز الهدف موسى ماريجا لتنتهي المباراة بفوز الهلال، وذلك ضمن منافسات دوري روشن.