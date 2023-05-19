تمكن فريق الهلال من التغلب على نظيره ضمك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.
وشهد الشوط الأول تعادل الفريقين سلبيا دون أي أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم الهلال بهدف في الدقيقة 73.
وأحرز الهدف موسى ماريجا لتنتهي المباراة بفوز الهلال، وذلك ضمن منافسات دوري روشن.
هاردلك للزعيم أمام، ضمك المضروب المخترق،، حرام والله حرام،أنا من أبناء خميس مشيط وهذا نادينا الوحيدلكن من يوم دخلو الأجانب وبيعت المباريات بقيادة شافعي القذر والحارس مصطفى زغبة الذي لة من اسمة نصيب نقول من أبعدصالح أبو نخاع ولماذا،لأنة إنسان نزيةوهذا الدوري يعج بالفساد وبدئت رائحتة تفوح للقاصي قبل الداني لماذا ندعي الصدق والمساواة؟ لماذا ندعي الحياد؟ لماذا نقول إن دورينا غير مخترق؟ لماذا المزور يكافئ وينصب رئيس نادي والمرتشي كذلك،لماذا يحارب الناجح ويضغط ويبعد عن الدوري، لماذا، لن يفلت المجرم، حسبناالله