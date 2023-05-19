قال المغني البرازيلي الشهير نالدو بيني، أنه سيقنع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، للانتقال لصفوف فلامنجو.
وقال بيني “سأسافر إلى المملكة بطلب من كريستيانو رونالدو سألتقي مع صديقي هناك و سأقنعه بترك نادي النصر و التوقيع لصالح فلامنغو “.
وأضاف أنه تعرف على رونالدو، في عام 2014، عن طريق النجم البرازيلي مارسيلو، خلال تواجد الثنائي مع نادي ريال مدريد الإسباني.
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