قال المغني البرازيلي الشهير نالدو بيني، أنه سيقنع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، للانتقال لصفوف فلامنجو.

وقال بيني “سأسافر إلى المملكة بطلب من كريستيانو رونالدو سألتقي مع صديقي هناك و سأقنعه بترك نادي النصر و التوقيع لصالح فلامنغو “.

وأضاف أنه تعرف على رونالدو، في عام 2014، عن طريق النجم البرازيلي مارسيلو، خلال تواجد الثنائي مع نادي ريال مدريد الإسباني.