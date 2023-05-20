ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن «مرتبكا»، خلال وصوله لقمة مجموعة السبعة في اليابان، قبل أن يتعثر بشكل مقلق على درجات مؤدية لمركز استقبال الوفود.

خلال نزوله، زلقت قدم الرئيس الأميركي على الدرج، وكاد أن يسقط بالكامل، لكنه استعاد توازنه في اللحظات الأخيرة، ليكمل نزوله بسلام.

ووثق مقطع فيديو الرئيس الأمريكي حيث بدا في حيرة من أمره فيما كانت السيدة الأولى جيل بايدن تقوده بيده، للقاء نظيره الياباني وزوجته، لالتقاط صورة في هيروشيما قبل قمة مجموعة السبع.

وبعدما صافح بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حول انتباهه إلى زوجة رئيس الوزراء وانحنى بشكل غريب وشد قبضته قبل أن يصافحها، في لقطة غريبة.