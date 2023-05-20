جاءت الشاحنة “سوبر ترك” ضمن احدث تعديلات شركة أبوكالايبس الشهيرة، بإطلالة خارجية تتسم بالطابع العدواني، بعد أن حصلت السيارة على حزمة من الترقيات الخارجية والتي جعلتها بالفعل احد وحوش الطرق الوعرة، بالاضافة إلى العديد من التجهيزات.

وزودت السيارة سوبر ترك بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 6200 سي سي، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 850 حصانا، مع قدرات الدفع الكلي، حيث تستمد هذه الشاحنة على النسخة رام 1500.

وتعتمد السيارة سوبر ترك 4X4 على إطارات كبيرة الحجم ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة ومختلف التضاريس، وجنوط رياضية من 5 اضلاع باللون الأسود اللامع، وتبلغ تلك القياسات نحو 40 و 22 بوصة.

ويصل طول السيارة إلى حوالي 240 بوصة، مع ترقيات تتضمن زيادة نسبة الارتفاع الكلي، وتدعيم بنظام محور Dana 60، بالاضافة إلى 5 اوضاع للقيادة، ابرزها Drag Race و Sport، وقدرة سحب تصل إلى 15000 رطل.

وتشمل السيارة سوبر ترك، كسوة داخلية من الجلد الاسود بتطعيمات حمراء، شملت المقاعد معجلة القيادة بالإضافة إلى مسند اليد والتابلوه الامامي، مع عدة تجهيزات قياسية.