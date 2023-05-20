أكد محلل الطقس، عقيل العقيل، استمرار هطول الأمطار على مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الخميس.

وقال العقيل :”من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من مساء الأحد وتزداد شدتها يومي الإثنين والثلاثاء حتى الخميس على عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة”.

وأضاف «من غير المستبعد في هذه التقلبات الجوية أن تهطل الأمطار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في الدمام وحفر الباطن، وكذلك الحال على المناطق الشمالية والشرقية».

وتابع” أن يبدأ هطول الأمطار مرة أخرى على الرياض والمجمعة والدرعية والزلفي، بداية من مساء الثلاثاء، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس”.