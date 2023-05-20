علق الناقد الرياضي فهد الروقي على عدم معاقبة لجنة الانضباط لفريق النصر بسبب إلقاء علب المياه على اللاعبين.

وقال الروقي “في مباراة النصر والخليج علب المياه التي رميت في أرض الملعب كانت تهدف لترطيب الأجواء على ( الدون ) لذا لم تعاقب لجنة الانضباط النصر كما عاقبت الهلال والاتحاد”.

كانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدرت عدة قرارات؛ أبرزها إيقاف مساعد مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم “كاثرو”، مباراتين، وغرّمته مع ناديه 50 ألف ريال، وعاقبت الهلال بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، بناءً على أحداث مواجهة فريقي الهلال والاتحاد في الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.