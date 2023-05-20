علق ماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي برشلونة، على إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال أليماني ميسي الآن في مرحلة حسم الدوري وعلينا أن نحترم باريس، عندما ينتهي الدوري سنرى هذا الأمر، نحن واعون بحجم المتطلبات الأقصى هنا، وعلينا أن نخطو خطوة إلى الأمام، علينا أن نعمل بشكل أكبر، وننوي فعل ذلك، السنة المقبل الفريق سيخطو للأمام وسينافس على كل شيء.

وأضاف: من المستحيل تعويض بوسكيتس، لكن النادي جاهز و علينا أن نجلب لاعب بهذا المركز، والآن أمامنا مهمة للحصول على افضل فريق ممكن مرة أخرى.

يذكر أن عقد ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو المقبل بنهاية الموسم الحالي.