كشفت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في مجال (خدمة العملاء).

المسمى الوظيفي:

– مُنسق وحدة العناية بالعملاء.

والملخص الوظيفي:

– التواصل مع العملاء أصحاب الشكاوى عن طريق الهاتف وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالشكاوى السابقة.

المسؤوليات الرئيسية:

1- تقديم جميع الخدمات للعملاء ومتابعة حل الشكاوى المتعلقة بهم.

2- التنسيق والمتابعة مع الأطراف المعنية بالشكوى داخل المدينة بداية من استقبال الشكوى وحتى إغلاقها.

3- ضمان سرية الشكوى وسرية بيانات صاحب الشكوى.

4- تحليل المعلومات التي تم استكمالها إما عن طريق صاحب الشكوى أو عن طريق أحد الأطراف المعنية.

5- ضمان جودة التواصل وإظهار الإحترام في التعامل مع جميع العملاء.

وموعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م

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