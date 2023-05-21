كشفت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 400 وظيفة شاغرة، في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مستشار محاسبة فني، مستشار سلامة، محلل برنامج رأس المال، مهندس كهربائي وأخصائي تصميم أجهزة الاستشعار، أخصائي التقارير المالية والتوحيد، محلل مالي تابع، أخصائي الامتثال والإبلاغ الضريبي، فيزيائي بتروفيزيائي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدير التسويق والعلامات التجارية، عارض جغرافي للموارد، أخصائي موظفي Actg، أخصائي مساح زلزالي، جيولوجي التنمية، استشاري ريلز العامة، أخصائي توريد / طلب النفط العالمي، المراقب المالي، منسق الامتثال الميداني، مهندس بترول، المهندس الثاني، أخصائي فصل، منسق بيئي.

وأشارت إلى أنّ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف