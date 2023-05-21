يُرصد بسماء الوطن العربي هلال القمر الصغير لشهر ذي القعدة بعد غروب الشمس اليوم، والانتقال نحو بداية الليل بالأفق الشمالي الغربي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنةً بالليلة الماضية وأصبح مرتفعاً في السماء أسفل كوكب الزهرة وذلك بالنسبة للراصد، مشيراُ إلى إنه خلال بضع ليالي سيلاحظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وبين أنه يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس وسيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل خلال الاسابيع المقبلة”.

يذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يعد مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.