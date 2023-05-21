أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على تراجع طفيف بـ 3 نقاط، ليغلق عند 11342 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 74.70 ريال.

وأنهت أسهم بوبا العربية، وبنك البلاد، والمتقدمة، والتعاونية، وسبكيم العالمية، والأبحاث والإعلام، واتحاد اتصالات، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتراجع سهما توبي، والأندلس العقارية، عند 224.20 ريال (- 4 %) للأول و18.60 ريال (- 1 %)، عقب الإعلان عن نتائج مالية دون متوسط توقعات السوق.

وهبط سهم مبكو، بنسبة 5 % عقب تسجيل خسائر بقيمة 6.6 مليون ريال في الربع الأول 2023.

وأغلق سهم أسواق المزرعة عند 27 ريالا (-4 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، صعدت أسهم السعودي الألماني، والدوائية، ورعاية، بنسبة 10 %.

وارتفع سهم أسيج، بنسبة 6 %، عند 16.02 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.4 مليون سهم، وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة السهم.