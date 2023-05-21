قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، بوضع حجر الأساس لمشروع بوابات بريدة التاريخية في وسط المدينة، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل رئيس لجنة معالم بريدة التاريخية.

وقال : “إن مشروع بوابات بريدة التاريخية مشروع وطني وتاريخي لإعادة بناء بوابات بريدة التاريخية ومعالمها المعمارية والتراثية, مؤكداً أن الاهتمام بالتراث العمراني والتاريخي لأواسط المدن والمحافظات أولوية وطنية وتاريخية لحفظ الطراز المعماري لمدينة بريدة خاصة وباقي محافظات المنطقة بصفة عامة” .

وأكد أهمية التراث الثقافي والقيمة الحضارية الكبرى التي تحملها مدينة بريدة قديمًا، وحرصه على العناية بالمواقع التراثية بالمنطقة والحفاظ عليها، وتعريف الأجيال القادمة بالإرث الثقافي الوطني والمتمثل في معالم مدينة بريدة التاريخية ومواقعها الأثرية التي لازالت جزءاً مهمًا يعكس مدى عراقة وتنوع ثقافتنا السعودية.

وكان سمو أمير القصيم قد استمع إلى شرح موجز عن “مشروع بوابات بريدة التاريخية” الذي يسهم في تعريف الأجيال القادمة بالتاريخ الحضاري القديم والإرث التراثي الزاخر لمدينة بريدة، والتعريف بالقيمة الثقافية والثروة الحضارية لمدينة بريدة قديمًا ، عبر توثيق صور ومعلومات لأبوابها التاريخية وأسوارها القديمة ومعالمها الأثرية ، التي تعبر عن عراقة مدينة بريدة التاريخية وبراعة تصاميمها العمرانية.

وعملت لجنة معالم بريدة التاريخية بالتعاون مع هيئة التراث وأمانة منطقة القصيم على تحديد وجمع الوثائق والصور والخرائط القديمة لمدينة بريدة، لتوثيق الثروة الثقافية والحضارية التي كانت سمة بارزة من سمات مدينة بريدة، وتعريف الأجيال القادمة بتراثها الغني وأصالتها الممتدة منذ القدم.