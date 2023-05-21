أظهرت لقطات تدريب رائدي الفضاء علي القرني وريّانة برناوي على إعداد الطعام.

ويستعد صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون على منصة الإطلاق، لنقل طاقم مهمة AX-2 التي تضمّ رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

وتتجه أنظار العالم نحو مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، استعدادًا للحظات من الإثارة وقت إطلاق مهمة Axiom Mission 2 (Ax-2) ، والتي ستفتح آفاقًا جديدة في مجال استكشاف الفضاء.

فيديو | تدريب رائدة الفضاء ريانة برناوي على كيفية إعداد الطعام#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/F8oljCNEZ4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2023