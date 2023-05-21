قطعت إدارة الطائي شوطاً كبيراً من أجل التوقيع مع مدرب ضمك السابق الكرواتي كريشمير ريزيتش.

ويمتلك كريشمير ريزيتش عدة عروض يأتي أبرزها من ناديي الطائي وأبها، بحسب عكاظ

وأعلنت إدارة الطائي في وقت سابق إقالة المدرب الروماني ميريل رادوي إثر خسارة الفريق أمام النصر بنتيجة 2-0 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

يذكر أن ريزيتش قدم موسماً أكثر من رائع مع ضمك خلال الموسم الماضي (2021/ 2022) إذ أنهى ضمك الموسم الماضي بالمركز الخامس بواقع 44 نقطة من لعب 30 مباراة انتصر في 12 منها وتعادل في ثماني مباريات وخسر 10.