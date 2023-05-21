أكد الدكتور سالم الزهراني أنهناك أطباء وأخصائيين علاج طبيعي سعوديين وعرب أعلى كفاءة وأفضل من الأجانب الموجودين في الأندية الرياضية.

وشدد الزهراني خلال برنامج “ياهلا” على أن نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي في السعودية 100%، مناشدا بإجراء العمليات داخل المملكة بدلا من السفر.

وأشار إلى أن اللاعب يمكن أن يخضع لعمليات الرباط الصليبي لأكثر من مرة ويعود للملاعب كما كان دون أي تأثر، موضحا أن العملية لا تستغرق سوى 30 دقيقة.

أ.د.سالم الزهراني: هناك أطباء وأخصائيين علاج طبيعي سعوديين وعرب أعلى كفاءة وأفضل من الأجانب الموجودين في الأندية الرياضية #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجيةhttps://t.co/KdARJ8WdcA pic.twitter.com/66ELYIPdV6 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 21, 2023