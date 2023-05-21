بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك المفدى وسمو ولي العهد : علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .