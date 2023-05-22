كشف لاعب الهلال والمنتخب علي البليهي قصة السيارة التي كان “يعبيها بـ 6 ريال”.
وقال البليهي خلال لقاء في برنامج ملعب “إس بي سي” أنه كان يملك سيارة “ددسن” عندما كان في فريق الأمل قائلاً : ” هذي السيارة كانت معي 4 سنوات أعبيها بنزين ب 6 ريال وأنا رايح من البكيرية لين عنيزة لازم آخذ دبتين عشان الحرارة إذا ارتفعت” .
وتابع: ” أفتخر لما أشوف الأشياء هذه لأني أشوف أنا وين كنت ووين صرت” .
#ملعب_SBC | قصة السيارة "اللي يعبيها البليهي بنزين بـ6 ريال"⛽. #قناة_SBC@ali99i pic.twitter.com/5nVm0tMw3R
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 21, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً