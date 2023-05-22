أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عددًا من التنبيهات بشأن احتمالية عواصف رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحذّر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصاحبها رياح سطحية نشطة، وتساقط للبرد والسيول في كل من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة حتى الساعة 11 مساء الغد (الاثنين).

وتوقع أتربة مثارة بالحدود الشمالية والجوف وتبوك حتى العاشرة مساء الغد، كما من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في كل من الشرقية والباحة ونجران حتى 11 مساء الغد.