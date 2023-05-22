وجه السفير الأمريكي في المملكة مايكل راتني رسالة مصورة إلى رواد الفضاء السعوديين وذلك قبل موعد قبل موعد إطلاق مهمة Axiom-2.

وقال راتني : “يُثبت رواد الفضاء للشباب السعوديين والأمريكيين أنه لا يمكنهم فقط أن يحلموا بالنجوم، بل يمكنهم حرفياً الوصول إليها، وأهنئكم على قرب انطلاق مهمة Axiom -2 وأهنئ رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، برفقة زميليهما الأمريكيين بيجي ويتسون وجون شوفنر إلى محطة الفضاء الدولية”.

وأضاف: “إن الكثير من الأشخاص في أمريكا لا يدركون ذلك، ولكن منذ رحلة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود التي سجلت الرقم القياسي عندما صعد على متن المكوك الفضائي ديسكفري عام 1985، تتعاون الولايات المتحدة والسعودية في مجال استكشاف الفضاء”.

واختتم رسالته قائلا: “والآن ستسافر أول رائدة فضاء سعودية إلى الفضاء، نتيجة التحول الملحوظ الذي تشهده المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، وانعكاسًا لالتزامنا المتبادل بالتعاون العلمي وتمكين القوى العاملة النسائية”.