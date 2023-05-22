أعلن رائد الفضاء “علي القرني” عن وصوله إلى الفضاء عقب انطلاقه بمركبة دراغون.
وقال على القرني: الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها واستمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان-حفظهما الله- على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن.
يذكر أن لقطات رصدت انفصال الذراع عن صاروخ “فالكون 9” استعدادا لانطلاق رائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” نحو الفضاء.
فيديو | من الفضاء..
رائد الفضاء "علي القرني": الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها واستمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/7k8TB4jrB0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023
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