أعلن رائد الفضاء “علي القرني” عن وصوله إلى الفضاء عقب انطلاقه بمركبة دراغون.

وقال على القرني: الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها واستمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان-حفظهما الله- على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن.

يذكر أن لقطات رصدت انفصال الذراع عن صاروخ “فالكون 9” استعدادا لانطلاق رائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” نحو الفضاء.