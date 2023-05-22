علقت رائدة الفضاء “ريانة برناوي”، على وصولها إلى الفضاء بعد انطلاقها بمركبة دراغون مع رائد الفضاء علي القرني، لإجراء تجارب بحثية علمية رائدة.

وقالت ريانة برناوي: السلام عليكم من الفضاء، مضيفة: كل عبارات الشكر لقيادتنا على كل الدعم الذي لقيناه.

وتابعت: نحن نعيش عصر التمكين والازدهار ونحن وصلنا عنان السماء

يذكر أن لقطات رصدت انفصال الذراع عن صاروخ “فالكون 9” استعدادا لانطلاق رائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” نحو الفضاء.