علقت رائدة الفضاء “ريانة برناوي”، على وصولها إلى الفضاء بعد انطلاقها بمركبة دراغون مع رائد الفضاء علي القرني، لإجراء تجارب بحثية علمية رائدة.
وقالت ريانة برناوي: السلام عليكم من الفضاء، مضيفة: كل عبارات الشكر لقيادتنا على كل الدعم الذي لقيناه.
وتابعت: نحن نعيش عصر التمكين والازدهار ونحن وصلنا عنان السماء
يذكر أن لقطات رصدت انفصال الذراع عن صاروخ “فالكون 9” استعدادا لانطلاق رائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” نحو الفضاء.
فيديو | رائدة الفضاء "ريانة برناوي": السلام عليكم من الفضاء.. وكل عبارات الشكر لقيادتنا على كل الدعم الذي لقيناه ونحن نعيش عصر التمكين والازدهار ونحن وصلنا عنان السماء#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/9SJMp9paBj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023
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