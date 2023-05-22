كشفت مجموعة فومكو للأثاث، عن توافر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بعدة مجالات في (الرياض) و (جدة).

الوظائف تشمل:

1- بائع أثاث (وظيفتان) – الرياض (جي المرسلات):

– خبرة لا تقل عن سنتين.

2- مدير مشاريع – جدة (المدينة الصناعية الثالثة):

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

3- مُساعد إداري (وظيفتان) – جدة (المدينة الصناعية الثالثة):

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

4- مهندس كيميائي – جدة (المدينة الصناعية الثالثة):

– خبرة لا تقل عن سنتين.

5- مصوّرة فوتوغرافيه – جدة (حي الروضة):

– خبرة لا تقل عن سنتين.

6- رئيس حسابات – جدة (المدينة الصناعية الثالثة):

– خبرة لا تقل عن سنتين.

وأبانت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد. هنا