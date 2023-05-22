أكد خبير الطقس والأرصاد الجوية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة أقل من المعدل السنوي في هذا الوقت.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على موقع تويتر: “لا زالت درجات الحرارة حول إلى أقل من المعدل السنوي في هذا الوقت من السنة على معظم مناطق المملكة والخليج.. نحن لا زلنا في موسم الأمطار”.

وأضاف الحصيني: “حسب النماذج العددية للطقس متوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة عشر وتوسعها لتشمل معظم مناطق المملكة وبعض دول الخليج العربي خلال الأيام القادمة بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تسبق برياح نشطة مغبرة”.