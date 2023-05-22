لقي طفل ليبي مصرعه، في حادث أليم متأثرًا بإصابات بليغة، بعد ساعات من تعرضه لهجوم من كلاب شرسة، نهشت جزءًا من جسده، بمنطقة قيرة الشاطئ التابعة لمدينة سبها جنوب البلاد.

وتفصيلاً، هاجمت الكلاب عمر يوسف عندما كان في مزرعة والده والتهمت أماكن متفرقة من جسده، على غرار فروة الرأس والظهر والأرجل والذراعين، الأمر الذي تسبب له في جروحًا بليغة وتشوهات أنهت حياته، رغم محاولات إسعافه بمركز سبها الطبي.

وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا في البلاد بسبب تكرر حدوثها، وفتحت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظاهرة الكلاب السائبة في المدن.

والجدير بالذكر أن هناك طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات قد توفي العام الماضي، بنفس الطريقة في منطقة براك الشاطئ جنوب ليبيا، عندما اعتدت عليه كلاب مفترسة ونهشت جسده أثناء خروجه من منزل عائلته.